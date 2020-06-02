高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，新北市前市長朱立倫今（2）日首度公開表態，表示「港都高雄，四年後用政績PK，不要用政治PK」。

朱立倫在臉書表示，檢驗縣市首長表現以四年為基準，用政績決定去留是常態，尊重罷免法治，但卻不願看到政治的對決。

朱立倫指出，高雄市政府是一個做事的團隊，不僅韓國瑜市長，每一位副市長都是幹才，李四川、葉匡時、陳雄文皆是一時之選，局處首長包括趙紹廉、王秋冬、曹桓榮、李戎威、鄭照新…等，也是專業認真的人才，不能因為政治因素而抹滅團隊的努力。「高雄人有智慧，懂得肯定會做事的團隊，我們希望給他們繼續為高雄付出的機會。」

對此，網友表示「感謝發聲，但希望可更早發聲會更好」、「只可惜，民眾往往被媒體與政治牽著走，最後往往失焦了！」「817不認為啊！」「台灣缺少會做事的人才」、「相信高雄市民都是有智慧與理性。政客想操控，一定不會得逞。」

(中時電子報)