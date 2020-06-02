看準直播帶來的經濟效益，現在竟出現培訓機構，要幫助更多直播主一嘗走紅與發財的滋味。但近日就有來自「網紅直播第一村」北下朱的直播主投訴表示，一心想學直播導師的帶貨技能，最後竟發現導師其實是直銷業者，一心想讓他當下線。隨著新經濟的出現與發展，新的問題也在出現。

某直播主拿著一張廣告單，上面寫著「快手直播帶貨專場培訓廣告」，裡還寫「3天2夜培訓主播技巧，當場就可以獨立操作賺錢，無保留授課，學會為止，公司提供貨源，不需要進貨、囤貨、發貨，售後我們全部負責，學費6600元（人民幣）。」上述廣告裡的培訓地點在浙江義烏，這裡正是北下朱村所在地。之所以有龐大數量的小主播聚集於此，在互聯網分析師劉焱飛看來，最重要的原因是這裡有充足的貨源。

劉焱飛說，大牌主播直播室裡賣什麼，北下朱市場就能以極快的速度出現仿品，而且價格很便宜；更不可思議的是，隨便走進一家店鋪，幾乎能找到所有的爆款產品，而且緊跟潮流，更新換代速度特別快，每個小店都能滿足主播的供貨需要求。

與此同時，另一種形式的直播帶貨「造富」正在此興起。一位熟悉北下朱村的業內人士表示，那些在北下朱沒有堅持下去的小主播，有的回到老家做起了直播帶貨培訓，有的留在了北下朱做培訓，「搞直播沒掙到錢，搞培訓掙到錢的大有人在。」然而，正是因為新興產業尚無規範可言，因此衍生了不少爭議。

一名北下朱的直播主表示，直播帶貨生意場上，存在著一批「割韭菜」的人，而很多剛進入這個領域的小白，成了被收割的對象。他表示，有些導師心思完全不再培訓上，反而是勸他加入「商會」，最後才發現根本是直銷商人。

上海洋寶文化傳媒有限公司商學院執行院長，同時也是直播培訓導師的馬麗認為「特別難」，直播帶貨並非零門檻；「如果把直播培訓比喻成武術培訓，教室裡只會教你站樁和蹲馬步，這些基本功必須非常紮實，才能積累直播功底、摸索出自己的直播風格，但不一定確保學員能成為直播帶貨的專家。」

馬麗強調，「早期看顏值、才藝打賞的時代過去了，直播帶貨需要專家型主播；另外，與傳統電商邏輯，即「人搜索商品、店鋪」不同，直播帶貨的邏輯是「主播向粉絲推薦自己認可的產品」，在這個邏輯下，主播需要懂產品研發、設計、生產過程，才能在直播的時候清晰準確告知觀眾，達到更有效的銷售目的。

(旺報 )