62歲影帝梁家輝今(2日)傳出其母趙彩霞上月底在加拿大多倫多辭世，享壽89歲，由於近來新冠疫情影響，梁家輝無法奔喪，當地時間2日舉行葬禮，梁家輝也確定無法出席，相當痛心。

梁家輝近年來常上節目分享家庭趣事，他與電台製作人江嘉年結婚33年，幾乎零緋聞，被譽為模範老公、模範爸爸，而他倆所生的雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）、梁靜曦（Nikkie）外型亮麗，去年父女3人還一同上實境秀《一路成年》。

據知，梁家輝從小在香港島北角邨中座長大，因母親趙彩霞是電影院售票員，梁家輝從小耳濡目染許多電影作品。《明報》報導，趙彩霞5月25日在加拿大離世，本月2日舉行告別式，並安葬於烈治文山Elgin Mills Cemetery，而加拿大因疫情拒絕所有非該國公民和非永久公民入境，梁家輝未能送母最後一程，致電梁家輝求證，電話暫無人回應。

(中時電子報)