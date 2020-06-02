國健署今天公佈2017年最新國內癌症登記報告，國內癌症時鐘較前一年快轉16秒，每4分42秒就有一人確診罹癌，新發癌症人數為11萬1684人，較前一年增加5852人，其中大腸癌連12年蟬聯癌症第一名，值得注意的是，女性乳癌及大腸癌發生人數及發生率均較增加，所幸以初期發現者居多，國健署認為與近年推動篩檢有關。

根據國健署報告，2017年國人十大癌症排名依序分別為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌(含口咽、下咽)、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、食道癌，與前一年2016年相較，除了皮膚癌及胃癌順序互換外，其餘序位與2016年相同。

國健署癌症防治組林莉茹組長表示，由於人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預料仍將持續上升。以年齡標準化發生率來看，2017年每10萬人中有305.4人罹癌，較105年增加8.7人。而在排名前10大癌症當中，除了肝癌、口腔癌及胃癌發生率下降外，大腸癌、肺癌、女性乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌及食道癌發生率都呈現增加趨勢，其中女性乳癌、大腸癌標準化發生率相較2016年增加5.9人及1.6人，為發生人數及發生率增加最多兩種癌症。

但經進一步分析，2017年女性乳癌及大腸癌增加比率均以零期及一期發現者居多，且依國健署篩檢資料，106年乳癌篩檢數及大腸癌篩檢數相較於105年各增加約4.8萬人及2.2萬人，經篩檢發現乳癌及大腸癌個案數相較前一年各增加800多人及200多人，應是兩種癌症攀升的原因。

國健署長王英偉表示，癌症死亡率已連七年下降，顯示罹癌不等於死亡，疫情時期，為早期發現癌前病變或癌症，民眾應至醫療院所接受癌症篩檢，如篩檢結果為陽性，更應儘速至醫療院所接受確診，以有效發現異常情形，及早確診與治療，以提高存活率。

(中時 )