2個女人的戰爭！民進黨北市議員簡舒培1日直言，市長柯文哲妻子陳佩琪表現不適格做市長夫人，陳見狀氣炸，連環開炮「要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？我紅杏出牆？」簡2日再指，建議陳謹言慎行竟變要求離婚，真是神推論，質疑陳「藐視議會」，太獵奇。

陳佩琪昨在臉書PO文留言指，她當醫生這麼久，幾個晚上不睡覺都活得好好的，第2天照常工作，簡舒培說她不適格的原因，難道是她紅杏出牆？且又開始扯「賣台舔中」，不能有一點新意嗎？

「北佩琪南佳芬（高雄市長韓國瑜妻子李佳芬）是台灣最為人所知的市長配偶！」簡舒培表示，這2人很擅長利用自己的長處，幫自己配偶忙，至於影響是正面還是負面，就見人見智了，市長配偶言行舉止對國家、社會、市政有示範實踐的效果，當然不同於一介平民，因此縣市長配偶大都謹言慎行。

簡舒培說，陳一連串錯置邏輯、偷換概念的失常發文，再次證實在市長配偶這個角色上完全不適格，且嚴重影響北市府形象，日本首相安倍晉三的太太安倍昭惠，曾在疫情期間櫻花禁令公布後，被爆疑似與友人賞櫻拍照，而遭被國會議員質詢，遭日本社會輿論撻伐，由此可見現代民主國家對民代及配偶監督都有一定標準。

簡直言，陳佩琪日前發文內容，與美、日、德、澳等先進國家見解不同，不但打臉衛福部、唱衰台灣公衛專業，更是在幫WHO及大陸卸責，陳隨便發言就有數千人按讚、數萬人流量的光環，難道不該被批評嗎？荒唐言論當然也會影響市民對市長市政的評價。

「建議市長配偶謹言慎行變要求離婚真是神推論！」簡酸，陳邏輯錯置、偷換概念真的是好柯粉，一下市長配偶、一下市民、一下聯院醫師，實在太獵奇，時代新女性誇言「紅杏出牆」使人錯亂，且先嗆議員、再嗆議長，難道沒藐視議會嗎？

(中時 )