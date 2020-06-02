在美國上市掛牌的中概股掀起二次上市潮，網易、京東紛紛進入二次上市倒數計時，預計分別於6月11日和6月18日在香港掛牌上市。另外，百度、攜程也傳出正在加快推進二次上市的進程，中概股二次上市蔚然成風。

2019年阿里巴巴在港二次上市獲得了不錯的市場表現，也為其他中概股的回歸開闢了先河。在網路龍頭的示範帶動下，其他的中概股也紛紛跟進。

尤其是今年市場環境變得更加複雜，自瑞幸咖啡事件之後，中概股遭遇信任危機，美國證券交易委員會主席公然發佈言論稱「不要將資金投入在美國上市的中國公司股票」，此舉或降低中概股的流動性。

據外媒報導，那斯達克將首次設定IPO規模的最低值，包括大陸在內的某些國家公司在IPO中籌集至少2500萬美元資金，或者籌集相當於其上市後市值四分之一的資金。

自2000年以來，在那斯達克上市的大陸公司中有40家的融資額度低於2500萬美元，占比為25.80％。顯然，上市規則的收緊會影響到很多企業的上市計畫，未來大陸企業赴美上市的難度要大幅上升。

(旺報 )