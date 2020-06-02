美股4大指數昨夜齊漲，台股在外資昨日大舉回補買超助陣下，今早持續開高走高，盤初台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2545)等蘋概指標股齊揚，帶動主流電子族群皆漲，加上中小型股強勢助攻，金傳類股亦跟上腳步走揚，拉抬大盤指數最高來到11170.49點，站上所有均線，惟生醫類股回弱墊底，加上盤中傳產類股腿軟翻黑，大盤漲點也隨之縮減至50點上下。

分析師指出，台股今日適時補量上攻，指數一度再創新高，疫情趨緩歐美紛紛解封，防疫概念股賣壓出現，電子股重回主流資金比重一度逼近8成，台股站回所有均線，短線預期仍將以區間震盪整理，逢低佈局不追高為宜。

盤面上，傳華為將借道下單台積，聯發科收穩5日均線漲幅5%以上；南茂(8150)獲三大法人加持，今日跳高帶大量，漲幅超過6%；振興券實施細節即將出爐，民生消費族群成為多頭追捧焦點，劍湖山(5701)、燦星旅(2719)等鎖在漲停板；防疫概念股回檔休息，康那香(9919)重挫跌停、恆大(1325)跌幅在8%以上、南六(6504)壓在平盤下方整理。

分析師表示，短線上，MSCI賣壓應已告一段落，而香港國安法還沒有確定實施時間，多頭信心可望延續，關注解封後全球經濟重啟的表現。目前資金相對寬鬆，台股區間震盪格局不變，操作上選股將重於選市。

(時報資訊)