和泰車(2207)攻中古車市場，推出TOYOTA認證中古車服務升級服務，現在購車就送首次免費原廠定期保養。和泰汽車於2008年導入國外實行多年的認證中古車制度，正式在台販售TOYOTA認證中古車，至2020年5月累計銷售已超過17萬台。

TOYOTA認證中古車為消弭消費者購買中古車的疑慮，除了導入專業160項認證制度嚴格審視車源，杜絕泡水車、重大事故、引擎/里程變造、產權不明等車輛外，在去年底領先同業，推出「14天鑑賞期，不滿意就退換」之服務，消費者在交車當日起14天內，如有任何使用問題與不滿意之處，皆享有向原購買TOYOTA中古車經銷商提出退換之保障。且消費者購車後，除可在全台130個TOYOTA服務廠進行保修，TOYOTA認證中古車還提供最高2年或3萬公里分級保固與免費道路救援等服務。

此外，TOYOTA認證中古車6月1日起服務再升級，推出「購買原廠認證中古車贈送首次免費原廠定期保養」活動，消費者於購買認證中古車交車後，只要在6個月內回到TOYOTA服務廠，即享有1次免費原廠專業技師實施之保養與檢查作業，確保車輛維持良好的使用狀態，也讓車主用車更安心。

(時報資訊)