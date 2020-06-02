大甲鎮瀾宮董事長顏清標因肝癌、肝硬化，接受活體肝臟移植手術，二兒子顏仁賢捐了3分之2的肝臟救父。中西整合醫學醫師黃獻銘表示，當肝臟不行時，容易莫名疲倦、食慾下降、四肢及尿液發黃、皮膚癢、灰白便、右上腹不適症狀。營養師推薦平時多吃新鮮蔬果、海鮮、低脂肉類等5種平時常見、不起眼的食物，提供營養素幫助肝臟解毒並修復。

《ETtoday》報導，酒精、病毒和藥物是傷害肝臟的元兇。郵政醫院營養師黃淑惠說，肝臟負責全身解毒，過程需要維生素、礦物質、植化素構成的輔酵素幫忙，因此攝取足夠的新鮮蔬果非常重要，尤其是「深綠色蔬菜」；以及含有機硫化物、生物類黃酮的食物，如：柑橘類、菠菜、甜菜、大蒜、洋蔥或紅蘿蔔等。

黃淑惠也推薦維生素A、C的水果，修復肝臟功能，例如當季的木瓜、鳳梨等。吃低脂肉類、油脂減低肝臟負擔，像是家禽類、橄欖油。鼓勵多吃海鮮，內含的牛磺酸可幫助膽汁、膽酸的合成或分泌，幫助肝臟代謝脂肪，如：秋刀魚、文蛤。

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(中時電子報)