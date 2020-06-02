美國非裔民眾佛洛伊德遭到警察壓制在地不幸喪命的事件如今在全美延燒，甚至出現暴動，所有知名人士都出言譴責，不過NBA所有30支球隊當中卻有1隊老闆沒有任何動作，此人就是尼克老闆多蘭，並且被洗底查出他是川普的支持者，所以才在這起事件中沉默不語。

佛洛伊德家人自請醫師驗屍，發覺佛洛伊德是因為窒息而死，並非警方宣稱佛洛伊德是因為毒品而死，狠狠打臉警方。

這起事件引起全美各地的抗議聲浪，NBA幾乎所有球員和老闆都齊聲譴責，但唯獨尼克老闆多蘭成了隱形人。

多蘭不但沒有出聲，而且還對內部寫了一封信表達態度，「我們的國家目前正面臨新冠肺炎疫情的嚴重災難，身為一家球團老闆，我必須致力於打造出一個安全的環境，我沒有比任何人更有資格對於社會事件進行評論，我知道你們當中有部分人希望我真對佛洛伊德事件進行表態，但我要告訴你們，我已意識到這件事情的嚴重性，不過，我希望你們能理解球團內部的立場。」

有心人士後來挖掘出，多蘭在2016年美國總統大選的時候提供川普30萬美元的政治獻金，難怪多蘭不願對川普語多批評。

(中時 )