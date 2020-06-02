交通部預告修正「道路交通安全規則」關於癲癇患者考領駕照規定，放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照，但之後若有發病，則須繳回駕照。

交通部路政司指出，鑑於癲癇疾病發作時間難以預測，駕駛人倘於駕車時突癲癇發作，極易造成車輛失控，危及週遭用路人及駕駛人自身之安全，因此長期以來將癲癇列為考領汽、機車駕駛執照之消極資格限制。考量癲癇患者發作的頻率、程度差異大，且現代醫學進步，透過現代的醫療協助，大約有7成的癲癇症患者，可以達到完全控制不發作的成果，日常生活作息與常人無異。

路政司說，經委託專業醫學機構蒐集國外制度及國內相關研究，並與相關醫學專家、身心障礙團體及相關單位研商獲致共識，放寬患癲癇疾病而可控制達2年以上無任何類型癲癇發作，並取得醫師診斷證明書者，得有條件考領機車及普通小型車駕駛執照。

(中時 )