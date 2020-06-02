娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！隋棠再貼比基尼照身材依舊；方文琳長腿不輸少女；秋瓷炫悲慘童年曝光；星二代人前盡孝背後冷如陌生人。中時電子報娛樂為您追下去。

隋棠不只是名模，她還是公認的火辣媽咪，生下3個孩子的隋棠，依舊擁有前凸後翹的身材，完美S曲線羨煞眾人，而在隋棠昨分享的家庭生活照中，還藏有她到海邊的比基尼照，隋棠辣穿丁字褲，W形美尻和一雙長腿全都露。

女星方文琳是演藝圈的美魔女代表，54歲的她擁凍齡顏值和不科學的好身材，每回曬照都讓外界驚豔，方文琳這回曬出和女兒跳舞影片，她身穿超短褲，一雙細長美腿全都露，方文琳青春程度不輸女兒。

41歲韓國女星秋瓷炫，2017嫁給大陸演員于曉光，育有一子「大海」，婚後生活幸福美滿，不過她的人生充滿曲折，童年更是過得坎坷，但依舊懷有正能量的她，如今終於找到自己的幸福。

秋瓷炫新戲《了解得不多也無妨，是一家人》今(1日)將首播，劇情探討家庭關係，她在劇中飾演金家的大女兒，是全職主婦，不過劇中看似有幸福家庭的她，現實卻是十分坎坷，因為祖母重男輕女，對於媽媽連生2胎女兒非常不滿，因此關係一直不好。

娛樂8點半》大多數藝人靠外型、才藝或運氣，加上一步步努力才可能大紅大紫，但有些人一生下來就是富二代或星二代，大陸女星張楚楚爸媽是藝術家張學津和宋佳，原本一家幸福美滿卻因為爸爸遇醫療疏失慘死；在張學津死後，才讓外界看清張楚楚是顛覆眾人三觀的星二代！

(中時電子報)