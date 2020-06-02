飲料大廠黑松（1234）董事長張斌堂宣布，攜手日本知名大廠好侍食品推出黑松乳酸菌膠囊產品，要搶攻國內一年超過800億的保健品市場商機；他並指出，因應「後疫情時代」，未來黑松將更積極發展保健事業體，希望成為繼飲料事業體、酒品代理事業體後，公司第三大成長動能！

黑松引述食品所ITIS數據指出，台灣保健品市場需求逐年成長，2018年台灣保健品市場產值已超過800億元，估計在疫情過後，保健品需求可望更提升。

鑑此商機，黑松今年跟日本好侍集團合作，將該公司研發的L-137植物乳酸菌，運用在黑松旗下產品，包括5月新推出的飲品「FIN乳酸菌健康補給飲料」、「C&C乳酸菌氣泡飲」，以及6月下旬將開賣的「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」。

張斌堂透露，其實多年前黑松也曾推過乳酸菌產品，以及其他保健品，但未著力太深，今年因觀察新冠肺炎疫情過後，民眾對健康保健的需求將更凸顯，因此決定提前並積極跨足保健品領域，並將「黑松生技」品牌從原先附屬在行銷部下，獨立成一個事業體看待，由專人專責推動。

此外，張斌堂表示，黑松也將成立電商「黑松生技H+官網」，用來販售黑松的保健品，而這也是黑松的新嘗試，以往都是出貨到通路再賣給消費者（B2B2C），現在希望採取更「直效型」的銷售方式（B2C），6月下旬將先以「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」試水溫。張斌堂並透露，下半年還有更多保健品將推出，請消費者拭目以待。

(工商 )