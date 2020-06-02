振興「三倍券」面額500和200 實體券不找零 11:092020/06/02 工商 彭媁琳、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌宣布7月15日實施振興「三倍券」。（圖／翻攝自行政院直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌2日宣布振興券定名為「三倍券」，並公布樣式。（張鎧乙攝） 行政院長蘇貞昌2日宣布振興券定名為「三倍券」，並表示好用是什麼都可以買，但不能買股票、禮券。蘇指出，禮券是無限期使用，買禮券就破解了，政府沒那麼傻。（張鎧乙攝） 行政院長蘇貞昌今（2日）宣布7月15日實施振興「三倍券」，民眾用1000元換3000元三倍券去消費。在實體方面，民眾拿一張千元鈔，可以換回3000元三倍券，分成4張500元和5張兩百元。 不過，為了刺激消費，實體三倍券將不能找零，也就是最低一次要購物滿200元。 主計長朱澤民表示，追加預算案中有110億元，經費要使用500億，差額400億元，經濟部新冠肺炎預算970億，會先在這個額度內移緩濟急，其他部會餘額支應，會在2100億元裡面支應。 (工商 ) #三倍 #實體 #行政院長蘇貞昌 #日實施 #振興 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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