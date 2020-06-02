行政院長蘇貞昌2日宣布振興券定名為「三倍券」，並公布樣式。（張鎧乙攝）

行政院長蘇貞昌2日宣布振興券定名為「三倍券」，並表示好用是什麼都可以買，但不能買股票、禮券。蘇指出，禮券是無限期使用，買禮券就破解了，政府沒那麼傻。（張鎧乙攝）

行政院長蘇貞昌今（2日）宣布7月15日實施振興「三倍券」，民眾用1000元換3000元三倍券去消費。在實體方面，民眾拿一張千元鈔，可以換回3000元三倍券，分成4張500元和5張兩百元。

不過，為了刺激消費，實體三倍券將不能找零，也就是最低一次要購物滿200元。

主計長朱澤民表示，追加預算案中有110億元，經費要使用500億，差額400億元，經濟部新冠肺炎預算970億，會先在這個額度內移緩濟急，其他部會餘額支應，會在2100億元裡面支應。

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