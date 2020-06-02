副市長陳子敬說，可發展台中市每個角落的觀光我都支持，他尊重議會最後的決議，希望最後決定儘速帶動地方發展！（陳世宗攝）

針對大安媽祖文化園區後續建設爭議，市議員吳敏濟進行網路意見調查，85％支持砂雕美術館，其中半數支持同時興建媽祖雕像與砂雕美術館；吳敏濟呼籲市府接受民意，著手興建砂雕美術館，為臺中濱海觀光事業帶來飛躍的成長。副市長陳子敬說，可發展台中市每個角落的觀光我都支持，他尊重議會最後的決議，希望最後決定儘速帶動地方發展！

吳敏濟說，這項於5月27日至28日針對18歲以上網民所做的調查，針對大安媽祖文化園區後續建設提供四個選項，其中市府提案以公款單獨興建媽祖雕像僅獲得5.8％的支持，吳敏濟提案同時興建媽祖雕像與砂雕美術館則獲得42.2％支持，但放棄媽祖雕像改為砂雕美術館也有42.9％，其它意見則有9.1％。砂雕美術館共獲得85.1％的支持。

調查對象包括主動徵詢盧秀燕市長、市府各局處首長、科長、區長、里長、社區理事長、媒體記者，並開放18歲以上的網路社群投票，回收有效樣本704份。

回收樣本中，甲安埔居民佔69.6％，19.7％的投票者是甲安埔以外的臺中市民，外縣市的投票者10.7％，其分佈幾乎涵蓋了全台各縣市。

吳敏濟分析指出，調查結果顯示絕大多數的投票者支持能夠永續經營的砂雕美術館，其次是同時興建，對媽祖文化這個單一主題能否振興觀光、永續經營，即使在甲安埔這個濃厚的媽祖信仰圈裡，也抱持著極大的懷疑。

針對媽祖雕像引發市府獨厚媽祖信仰的爭議，吳敏濟表示，興建大安媽祖文化園區的目的並不是要蓋一座媽祖廟，而是要打造一座富有歷史宗教文化的觀光景點，更直白一點的說法是：興建大安媽祖文化園區的目的是要將鎮瀾宮數以百萬計的信徒轉移成觀光客，多做停留增加消費，這是善用本土歷史文化特色來發展觀光產業。如果其它宗教也能帶來如此可觀的觀光效益，相信政府也會願意考慮的。

反過來說，正因為媽祖文化園區不是媽祖廟，信徒是去觀光不是去參拜，當觀光熱度退燒後，還有多少人願意重複買門票入園？就像八卦山遊客除了登山運動之外，就是衝著天空步道而去，已經不是為了看大佛。

吳敏濟表示，大安媽祖文化園區後續建設不可再拖，更不宜將是否增加砂雕美術館推給包商自行決定。市府必須堅定同時興建媽祖雕像與砂雕美術館的立場，這個雙主題園區具有歷史宗教文化與天然優勢，既有獨特性又有持續性，如今又有民意的支持，臺中濱海觀光產業要躍升為國際級成敗就在此一舉！

(中時 )