台南方姓補教班老師誘騙國中少女與他交往後，利用補習的機會與她發生性行為，一審認定性交285次判刑9年半，二審扣除少女生理期重新計算次數後，改認定性交259次，考量他與被害家屬達成和解，並賠償130萬元，將他判刑8年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

2014年當時27歲的方男自己開設補習班，他向當時未滿14歲的少女告白並向對方表示將來與她結婚，讓少女同意與他交往，利用她到補習班補習的機會，在補習班3樓房間或地下室，與少女發生性交行為116次，少女滿14歲後又發生143次性行為。

台南高分院考量方男身為補習班老師，不思正確引導少女課業與人格發展，竟為一己私慾，利用年幼少女對愛情之嚮往與對其之信賴、崇拜，追求少女，與性自主能力及判斷能力均未臻成熟的少女多次性交行為。

合議庭斥責，方男的行為嚴重影響少女身心健全發展，對少女所生傷害既深且鉅，惡性非輕，尤其在少女國中畢業，不願再與其往來後，不僅不思及時悔悟，反以關懷為名，不斷對少女親人散布少女誤交損友、行為偏差之訊息。

合議庭認為，方男在偵查及一審審理過程中，以性關係混亂、少女趁其酒醉時對其口交等情節醜化少女，但考量二審審理時，終知坦承犯行而表悔悟，與少女家屬達成和解賠償130萬元，將他判刑8年半，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )