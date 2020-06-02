又到了太平地區荔枝的產季，去年因荔枝椿象及天候因素，導致產量大減，今年椿象防治有成，產量大幅提升，目前市面上黑葉荔枝每台斤約70元上下、玉荷包每台斤約120元左右，太平警分局為守護農民一年來的心血成果啟動「護荔專案」，由轄內比鄰山區之派出所及守望相助隊共同聯防巡邏，透過勤務作為讓果農們安心。

6月份初夏的到來，太平地區的荔枝開始步入盛產的季節，因氣候佳、種植技術進步，荔枝的品質也是遠近馳名，今年在荔枝椿象防治有成，荔枝產量較去年大幅增加，價格亦維持穩定，辛勞的結晶為免遭到宵小覬覦，不少農家也有夜宿農舍的準備。

太平警分局為維護農民辛苦的成果，啟動「護荔專案」勤務，結合坪林、宏龍、頭汴派出所及各守望相助隊共同聯防巡邏，加強安全維護並提升見警率，除此之外，警方也提供防竊諮詢，透過情境犯罪預防之理念，提供農民自我防衛的概念。

1位在太平地區種植30多年的鄧姓果農，以種植黑葉荔枝為主，山坡種植面積將近2甲，每到這時段就會特別感受到警方的用心，時間久了也和派出所員警建立起感情，甚至加入警方協勤民力的行列。每當巡邏車巡經果園時，果農們還會揮手向警方致意並說聲：「辛苦了！」

太平警方表示，開始邁入荔枝盛產的時序，警方為確保果農們辛勞投入之心血能夠收成，已針對山區產地、集散地、合作社等處所加強重點巡簽，希望能讓果農們安心收成，享受辛勞的成果。

(中時 )