與陳時中要求一級開設？侯：誰建議都不重要 11:102020/06/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體人黃光芹以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，書內自爆新北市長侯友宜曾與陳時中聯手逼指揮中心一級開設引發外界熱議；新北市長侯友宜2日上午前往蘆洲回應，「誰建議與否都不是很重要，重要的是大家同心同力拚防疫」。 侯友宜說，中央和地方一定要全心全力合作，新北市這段時間給了很多建議，他相信中央大部分都採納，誰建議與否都不是很重要，重要的是大家同心同力拚防疫，現階段最重要是拚振興，讓全台灣疫情受到影響的行業能夠即時得到復甦，是現在最重要的事情。 (中時 ) #侯友宜 #陳時中 #新北 #媒體人 #黃光芹 #中央流行指揮中心 #指揮官 #拚振興 #蘆洲 #防疫 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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