媒體人黃光芹以中央流行指揮中心指揮官陳時中為主角撰寫成書，書內自爆新北市長侯友宜曾與陳時中聯手逼指揮中心一級開設引發外界熱議；新北市長侯友宜2日上午前往蘆洲回應，「誰建議與否都不是很重要，重要的是大家同心同力拚防疫」。

侯友宜說，中央和地方一定要全心全力合作，新北市這段時間給了很多建議，他相信中央大部分都採納，誰建議與否都不是很重要，重要的是大家同心同力拚防疫，現階段最重要是拚振興，讓全台灣疫情受到影響的行業能夠即時得到復甦，是現在最重要的事情。

(中時 )