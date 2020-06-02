凱基投顧發表2020年下半年台股展望，整體台股上市公司2020年第1季單季獲利達3280億元，較新冠肺炎前預測下修了近4成，且較去年同期大幅衰退2成，但這似乎是今年單季獲利最差的情況。因新冠肺炎雖自3月下旬開始於歐美地區肆虐，造成該區2020年第2季的經濟活動重挫，但台灣的半導體廠訂單所受衝擊有限，同時居家上班或線上學習亦帶動NB與伺服器於2020年第2季出現急單，因此支撐台股2020年第2季單季獲利將較2020年第1季明顯好轉。凱基投顧預估台股2020年第1季到第4季單季獲利年增率分別為-19%、-9%、-5%、18%。

凱基投顧表示自新冠肺炎爆發以來，台股全年獲利下修幅度遠小於國際股市，主因科技股表現亮眼，因科技股貢獻台股獲利超過6成，有效彌補傳產股將近4成的獲利下修。新冠肺炎儘管已衝擊智慧型手機或消費性電子的消費端需求，企業端的需求卻反而受惠，因為新冠疫情已助長遠端醫療、工作、學習的需求，進而帶動運營商對有線與無線基礎設施的升級，同時也帶動NB的新增需求。另中國政府力推新基礎建設，也加速了5G基礎建設的布建，進而支撐中國5G手機的需求。

在全球新冠疫情年底前沒有再度捲土重來狀況，以及未考慮美國政府再度擴大對華為的出口制裁條件下，凱基投顧目前預期台股今年第1季獲利為今年最差，但第4季獲利將可能由負翻正。但若假設疫情再度來襲，或9月15日之後美國政府全面封殺華為下，將為台股第4季獲利增添變數。凱基投顧目前初估，若年底之前爆發二次疫情且較前次嚴峻下，未來一年的企業獲利恐續再下修15%；若華為訂單全數歸零，且不考慮轉單效益下，對整體台股的獲利衝擊約5%。

凱基投顧樂觀看待台股今年第2季起獲利將漸入佳境，惟復甦的過程會受制於新冠疫情與華為斷鏈事件。儘管下半年景氣能見度不高，惟Fed無限量QE卻有助市場風險偏好。投資建議而言，主要看好擁有剛性需求4主軸：一、5G基地台、伺服器；二、雲端資料中心、商務PC；三、電競PC、工業自動化；四、蘋概股，主因受惠潛在轉單效應。

(時報資訊)