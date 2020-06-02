張姓男子去年跨年夜去T.G.I.Fridays星期五美式餐廳消費，不爽服務生態度，結帳時掏出小費1200元，卻嗆服務生「You Fucked Up！No tips！」，並飆罵對方「王八蛋」及三字經，服務生憤而提告。張男雖辯稱「Fucked Up」是指「搞砸」不是罵人，但檢方依據其他服務生證詞，2日依公然侮辱罪嫌起訴張男。

檢方調查，張是星期五美式餐廳某分店常客，但他自認是該店「VIP」，常檢舉服務生態度不佳。去年11月，張男因結帳時未拿折價券，又要服務生打折，疑因此心生不滿。

去年12月31日傍晚，張男再到該店用餐，結帳時遇上曾有嫌隙的服務生，便拿出1200元說給全店小費，但指著該服務生說「You Fucked Up！No tips！」，嗆稱小費不給對方。但服務生不理會，張竟大罵三字經、「王八蛋」。另位服務生見狀來勸說也挨罵。事後2名服務生提告。

據了解，張否認辱罵對方，律師辯稱「 Fucked Up」是指「搞砸了」，並非髒話。檢方認定「 Fucked Up」、「王八蛋」有貶損意味，依法起訴。

(中時 )