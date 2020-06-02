紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）呼籲全國禁止警方動用過多武力，同時宣布紐約市實施宵禁，以避免暴力示威持續失控。

郭謨與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）發布共同聲明，宣布擁有800萬人口的紐約市將於美東時間1日（周一）晚間11時開始實施宵禁，一直到隔日清晨5時止，強調會增派一倍警力以遏止暴力破壞。

郭謨指出，他擔憂近期在各大城掀起的示威行動，將引爆一波新冠肺炎感染。他鼓勵市民力促政治人物作出改變，以改善這個社會。同時呼籲應對警方濫權進行獨立調查。

(工商 )