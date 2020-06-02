紐約市實施宵禁 郭謨憂示威將引發新一波疫情 11:312020/06/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）呼籲全國禁止警方動用過多武力，同時宣布紐約市實施宵禁，以避免暴力示威持續失控。 郭謨與紐約市長白思豪（Bill de Blasio）發布共同聲明，宣布擁有800萬人口的紐約市將於美東時間1日（周一）晚間11時開始實施宵禁，一直到隔日清晨5時止，強調會增派一倍警力以遏止暴力破壞。 郭謨指出，他擔憂近期在各大城掀起的示威行動，將引爆一波新冠肺炎感染。他鼓勵市民力促政治人物作出改變，以改善這個社會。同時呼籲應對警方濫權進行獨立調查。 (工商 ) #全國 #郭謨 #紐約市 #實施 #宵禁 也許您會感興趣 國際熱門新聞 別以為撿到槍！美示威遭陸嘲諷 美國安顧問反嗆一句話 - 國際 慘兮兮！動盪止不住 華府新冠暴增 - 國際 躲碉堡避難被曝光 川普火大了 - 國際 紐約跟進！全美27城延長宵禁 23州部署1.7萬國民兵 - 國際 全美暴動鎮不住 川普幕僚先鬧分裂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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