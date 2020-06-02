（圖／Donald J. Trump twitter）

「佛洛伊德之死」點燃美國民眾怒火，各地紛紛掀起種族歧視的抗議活動。示威者不但大肆搞破壞，還趁機搶劫、破壞物品等。美國總統川普（Donald John Trump）因此在推特(Twitter)、臉書（FaceBook）等社群媒體上發文表示，將針對暴徒採取武力制裁；貼文被推特認定為「讚揚暴力行為」將貼文隱藏，但臉書卻未採取任何行動，讓祖克柏的員工大為不滿，發起虛擬「罷工」以示抗議。

（圖／Donald J. Trump 臉書）

根據《路透社》報導，川普日前分別在推特和臉書上發文表示，進行抗議的暴徒讓人對「佛洛伊德之死」的意義開始變調，揚言要出動國民警衛隊，「哪裡開始搶劫，那裡就會開槍（When the looting starts, the shooting starts）」。不過，文章PO出沒多久，便被推特認定為「讚揚暴力行為」將貼文隱藏；然而，「臉書」卻未採取任何行動，讓因為疫情在家上班的員工，為了表達不滿發起「遠端罷工」；臉書員工在電子資料和電子郵件的回覆中添加了自動訊息，表示自己不在辦公室，是為了表達抗議。

臉書公司內部員工提出各種請願書，並揚言要離職，藉此施加壓力給臉書高層對川普的貼文採取更強硬的立場。根據《紐約時報》報導，一名臉書的員工在內部留言板上留言，「呼籲祖克柏（Mark Zuckerberg）立即撤下總統的貼文，該貼文鼓吹對黑人使用暴力、謀殺和威脅。」

然而，臉書執行長祖克柏卻依然未有任何行動。他表示，川普的這則貼文，雖然有「深度冒犯性」但人們應該知道政府是否計劃部署武力，因此這則發文並未違反臉書「不會容忍煽動暴力的貼文」的政策，所以不會將其下架。

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(中時電子報)