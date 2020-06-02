嘉義縣東石鄉西崙村今天上午發生機車與大貨車擦撞車禍，消防人員10點獲報後立即派遣器材車及救護車等車組前往搶救。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

人員協助老翁脫困後，趕緊將他送往衛生福利部朴子醫院救治，詳細事故發生原因，待警方進一步釐清。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣東石鄉西崙村今天上午發生機車與大貨車擦撞車禍，消防人員10點獲報後立即派遣器材車及救護車等車組前往搶救，趕抵現場後，發現一名年約80歲老翁倒臥在大貨車保險桿底下，頭部大量出血，意識模糊，人員協助老翁脫困後，趕緊將他送往衛生福利部朴子醫院救治。詳細事故發生原因，待警方進一步釐清。

(中時 )