驚悚！8旬老翁騎車遭大貨車撞壓車下 頭部大量出血 11:122020/06/02 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣東石鄉西崙村今天上午發生機車與大貨車擦撞車禍，消防人員10點獲報後立即派遣器材車及救護車等車組前往搶救。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣東石鄉西崙村今天上午發生機車與大貨車擦撞車禍，消防人員10點獲報後立即派遣器材車及救護車等車組前往搶救。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 人員協助老翁脫困後，趕緊將他送往衛生福利部朴子醫院救治，詳細事故發生原因，待警方進一步釐清。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 嘉義縣東石鄉西崙村今天上午發生機車與大貨車擦撞車禍，消防人員10點獲報後立即派遣器材車及救護車等車組前往搶救，趕抵現場後，發現一名年約80歲老翁倒臥在大貨車保險桿底下，頭部大量出血，意識模糊，人員協助老翁脫困後，趕緊將他送往衛生福利部朴子醫院救治。詳細事故發生原因，待警方進一步釐清。 (中時 ) #大貨車 #老翁 #大量出血 #出血 #大量 也許您會感興趣 社會熱門新聞 國三彰化快官 賓士男自撞護欄拋飛亡 - 社會 女前往按摩店「滅火」 帥哥按摩師竟變老頭還染性病 - 社會 特斯拉怎插入貨車肚成穿雲箭？車主嚇：以為自己會停 - 社會 她自稱沒懷孕 洗澡一半…雙腿間竟「滑出2.2kg寶寶」 - 社會 士林官邸有蛇！員工整理花圃手一伸…遭劇毒龜殼花咬一口 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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