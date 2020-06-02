行政院長蘇貞昌今日對於振興抵用券的發行召開記者會，將振興券的名稱定調為「三倍券」，並且確定將以1000換3000進行；對於為何不直接「發現金」，蘇貞昌在記者會上也做出了回應。

蘇貞昌表示，為了讓所有人都可以順利領到三倍券，將會直接匯款1000元給120萬的廣大中低收入戶、弱勢族群，讓他們可以直接兌換三倍券；但對於為何不直接把3000元一次匯進帳戶、領現金，蘇貞昌對此表示，「有些人會放在口袋忘記花，這樣對於經濟沒有正面的效益。」

(中時電子報)