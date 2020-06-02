為振興經濟、刺激消費，行政院長擬採實體券採支付1000元換3000元振興券，新北市長侯友宜2日上午前往蘆洲區公所，慰勞第一線辦理紓困的公所同仁，被媒體問及，振興券發送現金是不是比較好？侯友宜回應，發現金是「簡單、快速、有效」的方式。

侯友宜表示，發現金是「簡單、快速、有效」的方式，但是整體評估仍要由中央財政及相關單位做整體性評估，如何帶動經濟更大的動能，中央必然有完整的思考，請中央多多考量哪一種方法最有效，只要目標定了，地方就全力協助跟中央一起拚振興經濟。

(中時 )