逆貞昌 侯友宜：發現金是簡單、快速、有效的方式 11:462020/06/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜2日上午前往蘆洲區公所，慰勞第一線辦理紓困的公所同仁（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為振興經濟、刺激消費，行政院長擬採實體券採支付1000元換3000元振興券，新北市長侯友宜2日上午前往蘆洲區公所，慰勞第一線辦理紓困的公所同仁，被媒體問及，振興券發送現金是不是比較好？侯友宜回應，發現金是「簡單、快速、有效」的方式。 侯友宜表示，發現金是「簡單、快速、有效」的方式，但是整體評估仍要由中央財政及相關單位做整體性評估，如何帶動經濟更大的動能，中央必然有完整的思考，請中央多多考量哪一種方法最有效，只要目標定了，地方就全力協助跟中央一起拚振興經濟。 (中時 ) #中央 #現金 #侯友宜 #蘇貞昌 #振興劵 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 陳佩琪PO文「對不起，我搞錯了」 槓簡舒培：要市長跟我離婚？ - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。