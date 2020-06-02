台中市府要求中火減煤，希望市民朋友們不要用健康去換補助。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府要求中火減煤4成，也造成中火每年對周遭區里的補助減少，市長盧秀燕2日霸氣表示，「中火今年度補助少多少，市府就補多少！」不能用市民的肺發電，以健康去拿補償經費。

盧秀燕說，中火多年來因燃煤造成汙染，補助附近區里的經費，因減煤減少補助，有一部分是台中各區公所經費仰賴的經費，為了維護市民的健康，去年就決定「缺多少，市府補足多少給區公所」，去年已經全數補足。

她指派副市長黃國榮今年與相關的財經局處，以及各區區公所、民政局等相關單位開會，已經確定沒有問題。

盧秀燕指出，今年補助的經費包括龍井區是2448萬8000元、梧棲區是562萬3000元、大肚區293萬4000元、沙鹿區214萬5000元、清水區是220萬元，總共近4000萬元左右。

她今天在市政會議透過視訊，向相關區長霸氣喊話，承諾一定兌現，中火補助減少的經費，台中市府補足，一毛都不會少。

盧秀燕強調，台中市府要求減煤有成，展現空汙改善的一部分，希望市民朋友們不要用健康去換補助，影響自己的健康，去年跟今年的補助經費都沒有問題，請大家放心。

(中時 )