交大學聯會針對設籍高雄同學提供免費返鄉專車，卻命名為「陪媽媽專車」，外界認為根本是為了罷韓，高市國民黨議員2日開記者會質疑「為什麼母親節沒有開專車回來陪媽媽？」專車針對性太強，可能已觸犯選罷法，呼籲各校學聯會不要跟進，別害不知情的大學生觸法。

交大學聯會推出「陪媽媽專車」，4日下午、5日下午發車，每車次40人，僅限設籍高雄的同學搭乘，發車後直達高雄車站，若沒搭專車，也有車票現金補助，同樣限定設籍高雄同學領取，只要出示學生證、身分證、訂票紀錄即可領取現金300元。

高市議員陳麗娜說，這則通告下方至今有2500多條留言，多數同學都問「只有高雄有媽媽嗎？」學生當然可以各有政黨色彩，但多數中立的學生都認為交大學聯會此次補助不正常，特別針對高雄補助，讓人匪夷所思。

「合理懷疑背後有其他資金介入！」陳麗娜說，請交大學聯會慎重，這樣的補助方式恐有觸犯選罷法的危險性，也希望其他學校學聯會審慎考慮，如果大家一味投入罷韓專車，這就是一場不公平的選舉，大學生豈能從中看到民主風範？

議員王耀裕呼籲交大學聯會懸崖勒馬，不要變成罷韓打手，他說，專車用陪媽媽名義，實際是在鼓勵罷韓，「母親節怎麼沒回來？只有陪這一次？其他時間就不用陪媽媽嗎？」他要求法務部動起來，很明顯罷韓勢力涉及賄選，利用學聯會提供免費專車、現金補助，騙大學生觸法，應該揪出幕後黑手。

「罷韓怎麼這麼有錢？」高市議員李亞築怒批，交大學聯會說經費不是校方提供，也不是學生繳費，而是過去大型活動贊助款，應進一步說明到底誰贊助的？她說，罷韓活動送垃圾袋、黃絲帶、130元乾洗手，每件累積費用都是破百萬，加起來經費驚人，到底是誰金援？

議員陳若翠痛罵，繼高鐵大學生5折優惠、法務部原諒罷韓團體盜用LOGO、警政署長「黑道監票說」恫嚇、到交大學聯會的「陪媽媽專車」，國家隊一次又一次出招，動作愈來愈誇張，希望大學生能夠站在正義的一方，維護乾淨選風，捍衛民主價值。

此外，陳麗娜指出，民進黨過去一直與Wecare高雄等罷韓團體切割，但最後1個星期終於不遮掩了，站出來說要發百萬簡訊催票，「簡直就是豪門政黨，花錢不手軟」，資金令人質疑，包括罷韓用眾籌平台募款，說第一次遊行完已經快沒錢了，後來卻還是能發小物、辦遊行，經費來源應該說清楚。

(中時 )