立委費鴻泰在報稅季推動「國稅局行動服務站」，有助國稅局在社區執行稅務宣導與收件服務，昨晚在台北市信義區五全里吳秀好里長辦公室，提供個人綜所稅報稅諮詢服務，幫忙社區里民完成網路申報，好提前在6月底退稅。此外，長照特別扣除額自去年起適用，今年5月申報綜合所得稅時就能派上用場。

報稅服務的現場，全部服務桌都有塑膠薄膜作防護，每位報稅達人韓民眾都「量額溫、戴口罩、噴酒精」且實名制登記；費鴻泰委員和吳秀好里長都戴上防疫面罩和口罩，在現場參與報稅服務工作。費鴻泰表示，在現場也向民眾説明長照特別扣除額自去年起適用，今年5月申報綜合所得稅時就能派上用場。

費鴻泰促成在108年7月底修正公布「所得稅法」第17條，增訂長期照顧特別扣除額，可追溯到108年1月1日；只要符合衛福部的「須長期照顧之身心失能者」，納稅人本人、配偶或受扶養親屬每人每年定額減除12萬元，民眾在今年5月報稅時，就可以檢附文件申報扣除，只要符合規定者，就可以減輕家庭裡有長照需求者的繳稅負擔。

(中時 )