疫情期間外籍漁工回不了家 民團籲政府重視 11:552020/06/02 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮（左起）、台灣人權促進會祕書長施逸翔、 宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華、宜蘭縣漁工職業工會律師黃昱中、桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達等人2日出席「法外之船權宜船，疫情期間大開漏洞，外籍漁工回不了家，政府反應慢半拍」記者會。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮、台灣人權促進會祕書長施逸翔、 宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華、宜蘭縣漁工職業工會律師黃昱中、桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達等人2日出席「法外之船權宜船，疫情期間大開漏洞，外籍漁工回不了家，政府反應慢半拍」記者會，呼籲政府盡速解決疫情期間，遠洋漁業權宜船上外籍漁工無法入境也回不了他們自己國家，遭受強迫勞動的問題。 (中時 ) #漁工 #外籍 #疫情 #政府 #工會 #武漢肺炎 #回家 #民間團體 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。