台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮、台灣人權促進會祕書長施逸翔、 宜蘭縣漁工職業工會祕書長李麗華、宜蘭縣漁工職業工會律師黃昱中、桃園市群眾服務協會庇護中心主任汪英達等人2日出席「法外之船權宜船，疫情期間大開漏洞，外籍漁工回不了家，政府反應慢半拍」記者會，呼籲政府盡速解決疫情期間，遠洋漁業權宜船上外籍漁工無法入境也回不了他們自己國家，遭受強迫勞動的問題。

(中時 )