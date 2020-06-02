中央流行疫情指揮中心宣布6月7日「大解封」，台北市副市長黃珊珊表示，校園開放外，其餘配合中央解封，不過因國際疫情仍嚴峻，市府今天演練「復封」防患未然；新北市長侯友宜回應，新北掌握疫情很精準，隨時可以復封。

侯友宜表示，新北市在防疫過程「防疫優先、專家評估、漸進開放」，碰到疫情稍有轉換，新北可隨時可以復封，新北市在整個防疫一定是有順序、有步驟、有組織的作戰，所以請大家放心，新北市對疫情一定掌握得很精準，經過專業評估以後，新北收放都能完全掌控。

(中時 )