北市今演練復封 侯友宜：新北掌握很精準 可隨時復封 11:242020/06/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市今演練復封 侯友宜：新北掌握得很精準可隨時復封 （戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布6月7日「大解封」，台北市副市長黃珊珊表示，校園開放外，其餘配合中央解封，不過因國際疫情仍嚴峻，市府今天演練「復封」防患未然；新北市長侯友宜回應，新北掌握疫情很精準，隨時可以復封。 侯友宜表示，新北市在防疫過程「防疫優先、專家評估、漸進開放」，碰到疫情稍有轉換，新北可隨時可以復封，新北市在整個防疫一定是有順序、有步驟、有組織的作戰，所以請大家放心，新北市對疫情一定掌握得很精準，經過專業評估以後，新北收放都能完全掌控。 (中時 ) #台北市 #副市長 #黃珊珊 #新北 #防疫 #新北市 #侯友宜 #疫情 #專家評估 #漸進開放 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 韓國瑜反制奏效 聲勢逆轉？最終戰關鍵票數曝光 - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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