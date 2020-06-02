行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。
而對於外界希望可以「領現金」的說法，行政院政委唐鳳也在記者會上表示，如果是使用「電子支付」或「電子票證」的方式進行振興消費，那麼在7月1日登記，15日開始計算後，消費滿3000元，系統就會匯入2000元到金融卡的帳戶中，而這2000元是可以直接現金領出的。
(中時電子報)
行政院長蘇貞昌今（2）日宣布振興券相關政策，民眾需以1000元現金換3000元振興券，可事先透過郵局等管道取得實體及電子券，自暑假開始消費到年底，實體券包括500元券4張、200元券5張，預算規模近500億元。
而對於外界希望可以「領現金」的說法，行政院政委唐鳳也在記者會上表示，如果是使用「電子支付」或「電子票證」的方式進行振興消費，那麼在7月1日登記，15日開始計算後，消費滿3000元，系統就會匯入2000元到金融卡的帳戶中，而這2000元是可以直接現金領出的。
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