新冠肺炎疫情高峰已過，進入後疫情時代，全球解除紅色警戒，逐步邁向解封之路。但長期來看，疫情並未完全消弭，至於疫苗問市還有一哩路要走，為慎防疫情再次席捲而來，遠距辦公/教學仍有其必要性，因此電腦設備類股在下半年尚有舞台可表現。

遠距辦公帶動筆電、桌電及伺服器需求升溫，內外資法人看旺下半年。其中，身為筆電代工的英業達(2356)Q2出貨量有望較Q1成長兩位數，另看籌碼面，外資近日也頗為抬愛，連6日買超，合計1萬1895張，股價連3日走高，今開高0.05元至24.75元，目前漲幅落在0.8至1%之間，登近11個月來新高。電腦品牌大廠宏碁(2353)受美系外資青睞喊買，投顧法人也高喊目標價上看至19元，外資連5日買超，合計1萬8021張，可惜今早多方力道不足，股價陷入整理。在類股當中，表現較為亮眼的還有華孚(6235)勁揚逾6%，股價站上近11個月來新高。撼訊(6150)早盤一度高掛漲停價55元，目前漲幅約6.6%，而映泰(2399)表現亦不俗，現有3%以上漲幅。

短期來看，受惠於宅經濟，遠距二字仍為目前的市場顯學，相關產業後市可期，第二季財報有望報佳音，股價亦有表現機會。但遠距也與未來疫情走向緊密連結，全球市場的後續發展有待觀察，應保持審慎樂觀。

(時報資訊)