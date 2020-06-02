三星及大陸智慧型手機品牌廠積極推出5G新機搶市，減緩華為新禁令及蘋果iPhone手機可能延後上市的衝擊，法人看好大立光(3008)第3季業績可望因非蘋高階智慧型手機鏡頭需求增溫擺脫第2季谷底，且拉貨動能可望因新款iPhone延後上市延續到第4季，昨天外資回補大立光，激勵大立光連兩天大漲，玉晶光(3406)亦同步走高。

大立光將於6月5日公布5月合併營收，受到智慧型手機市場需求疲弱影響，大立光4月合併營收為46.83億元，月減13.98%，年減6.03%，累計1到4月合併營收為178.97億元，年增20.87%；大立光預估，5月拉貨動能較4月下滑。

各國因新冠肺炎疫情趨緩陸續解封，且即將進入下半年旺季，三星及大陸智慧型手機廠加速推出5G手機搶市，由於陸系智慧型手機廠高階機種搭載至少兩顆高解析度鏡頭的5G智慧型手機機種，高階智慧型手機鏡頭需求持續成長，法人看好大立光將是最大受惠者，有助於大立光第3季營運擺脫第2季谷底。

在蘋果iPhone新機方面，儘管受疫情影響，市場盛傳將延後數週發表，但法人預期，大立光iPhone訂單將在今年第3季恢復，且其在7P/6P鏡頭領先地位將有助支撐產品均價與獲利率，儘管同業以積極定價搶市，但大立光可望憑藉著優異生產良率與執行力，穩坐iPhone高階鏡頭主要供應商。

看好大立光營運可望擺脫谷底，外資法人開始回補大立光，大立光股價連兩天走高，今天盤中股價站上4150元，亦激勵玉晶光股價同步走高。

(時報資訊)