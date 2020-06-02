圓剛(2417)推出搭載小尺寸、高效能的NVIDIA Jetson Xavier NX模組的人工智慧(AI)邊緣運算嵌入式電腦(型號: AVerAI NX211B/NX213B)，與已被廣泛採用的前一代產品Jetson TX相比，Jetson Xavier NX模組的效能提升了10倍以上。

開發人員可以運用雲端原生技術，在尺寸如同信用卡般大小的 Jetson Xavier NX模組上，徹底發揮其出色的人工智慧與運算效能，以推動創新並大規模建置人工智慧應用。

圓剛在嵌入式產品研發、行銷與服務的豐富經驗，獲NVIDIA肯定，成為其全球少數的Jetson Elite合作伙伴，可以在24小時內提供技術支援，幫助合作伙伴的研發項目成功。

除了支援NVIDIA Jetson全系列模組之外，輔以圓剛影像擷取的軟硬體核心技術，以影像擷取卡將各種諸如來自於網路攝影機、USB攝影機、MIPI攝影機等物聯網的邊緣設備影像輸入源捕捉下來，讓AI邊緣運算平台和影像擷取解決方案無痛整合，並提供硬體、PCB、外殼機構、BSP、驅動程式、UX/UI/ID/ME等專業的客製化服務。

NX211B人工智慧邊緣運算嵌入式電腦，具風扇散熱設計，可完美運行於溫度範圍從0度到70度內空間受限的操作環境，提供豐富的I/O功能，像是2x2-Lane MIPI CSI-2 camera影像輸入，以及1x4Kp60 HDMI輸出，是智慧城市內作為影像分析的應用裡，最具成本效益的AI物聯網邊緣運算的選擇。

NX213B人工智慧邊緣運算嵌入式電腦，無風扇散熱設計，提供8路 PoE (PSE)連結網路攝影機，以及具備SATA連接埠作為儲存的設計，適合作為智慧城市和智慧零售影像分析的AI NVR人工智慧安控系統。

最新Jetson Xavier NX模組具有384個CUDA核心、48個Tensor核心和雲端原生能力，極為省電，尺寸比一張信用卡還小，適合應用於緊湊型的嵌入式系統中，作為AI應用的理想平台。

此一小尺寸低耗能的模組可提供伺服器等級的效能，高達21 TOPS (每秒21兆次運算) 的運算能力。

(時報資訊)