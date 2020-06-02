受新冠肺炎疫情影響，線上學習成防疫新顯學，亞太電(3682)繼累積銷量逾萬台的AI機器人「凱比同學」後，研發團隊女媧創造推出功能更強、內容更豐富的第二代「Kebbi Air」，瞄準兒童學習市場，即日起於亞太電(3682)門市正式開賣，亞太電為電信通路獨家銷售夥伴，也祭出超值資費方案，月付996元，0元就能帶回家。

據國外市調機構預測指出，2025年全球線上教育市場規模將上看3250億美金，約新台幣9.75兆元，而新冠肺炎爆發後，加速推升線上學習市場大爆發。

亞太電表示，科技的進步打破時空限制，肺炎疫情爆發後，更加速扭轉人類互動方式，帶動線上學習等零接觸雲端服務需求暴增，防疫期間家長們為減少小孩上安親班、補習班頻率，居家學習成為最迫切需求，集結學習、娛樂於一身「Kebbi Air」成為新寵，小至3歲、大至12歲國中生都適用，去年9月於募資平台和女媧創造官網推出後，短短半年累積銷售逾6000台。

亞太電表示，「Kebbi Air」硬體規格大幅升級，搭載7吋觸控螢幕、12顆AI伺服器馬達，具備流暢的肢體動作表現力，體積減少33%、重量減輕43%，僅重2.5公斤，採用抗噪更靈敏的麥克風，提高喚醒率，並配置最常用的USB Type-C快充接頭，充飽電後續航力上看8小時，單機售價16,800元，與同級智慧教育陪伴型機器人相較，價格最親民。

除強化硬體外，「Kebbi Air」軟體內容更是一大亮點，研發團隊女媧創造表示，「Kebbi Air」開發時便面向台灣教育市場，與眾多家長、老師、教學機構等深入訪談最佳化內容與操作流程，就不同年齡層研發出相對應的功能與互動，包括英文學習、編寫程式語言、玩益智遊戲、說故事等。

亞太電表示，蘋果執行長庫克曾提到，「學習編碼將比第二外語更加重要，讓你可以跟70億人交流。」具備編寫程式技能將逐步成為未來工作者的必備技能之一，教育部108新課綱更首度將程式設計教育納入國、高中的課程，強調跨學科、跨領域學習，而「Kebbi Air」將程式教育化身闖關小遊戲，提供專屬的圖像化程式平台，啟蒙對編寫程式的興趣。

(時報資訊)