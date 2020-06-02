美股周一的好表現，以及更多國家逐步重啟經濟的行動，刺激了對企業獲利的預期。

周二日經225指數開盤高走206點，隨後在工業和電信類股的領漲下，曾追高到22263高點，至午休晨收漲185點或+0.8%，為22248點。東證一部指數漲14.8點或+0.9%，為1583點。

隨著日本疫情趨緩和獲得控制，日經已從3月16日的低點，至今上漲約36%，然投資人仍隱憂於美國的處理香港議題造成美中外交緊張，以及美國現今的抗議種族不公的暴動，憂心出現國民兵大規模的鎮壓行動。

交易所上午表現最好的個股為工業機械製造商IHI公司，上漲6.59%，報1609日圓，輪船建造商三井E&S上漲6%，報582日圓。

上午下跌最多為製藥商第一三共(Daiichi Sankyo)，跌4.6%，報9070日圓，輪船建造商日立佐森(Hitachi Zosen)跌1.9%，報396日圓。

上午在交易所交易了5.3億股，過去30日平均為13.8億股。

(時報資訊)