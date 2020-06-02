看準後疫情零接觸商機，永大(1507)歷經多時研發整合全台首座複合式全方位＋0防疫電梯今日正式對外展示，並開始接單，總經理蔡尚育表示，疫情爆發初期就思考「零接觸」防疫產品對乘客的重要性，尤其聲控電梯在測試階段就已有建商詢問，擬推出防疫住宅增加消費者購屋意願與提升房屋價值，預估防疫電梯將可為全年接單目標（含大陸）帶來5％～10％的成長。

今天不少大型建商包括和築、勤美璞真、璞園、長虹等建設公司蒞會，對防疫電梯皆表達高度興趣。

永大複合式全方位＋0防疫電梯，分為無接觸與梯內多重殺菌消毒技術兩大類。無接觸包括非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車、聲控叫車、紅外線光幕等，乘客搭乘電梯上或下以及進入電梯內要到達的樓層與電梯門快要關閉，藉由紅外線感應能緊急開啟，完全都不用手去碰觸按鈕，避免因接觸而遭細菌感染的風險。

在電梯內則採購日本夏普(SHARP)電漿離子空氣清淨機，此款機型屬專業防疫等級，能有效去除病毒、細菌及甲醛、PM2.5，更唯一同步大量釋放出正負離子、根除細菌與淨化還原等功能。

另外，電梯內還安裝紫外線殺菌燈，設置感應保護裝置，電梯休眠時自動開啟殺菌，當感應有人或物體移動或有光源時立即停止運作，避免造成紫外線傷害。

蔡尚育表示，電梯是重要的垂直運輸工具，也是病毒傳播的關鍵媒介，所以疫情發生初期，永大即立刻全面啟動保養時對於所屬電梯進行消毒的服務，同時也在思考如何開發更為全方位的防疫產品，提供乘客潔淨安全的使用環境。

經過數月的研發，永大整合多項新科技與創新智能化方案，針對不同使用環境，如醫院、住宅、商辦等場所，提出各種全方位防疫的解決方案。

此外，永大文教公益基金會由董事長許瑞軒代表，捐出80萬元贈予台中光田醫院、交通大學資工系作為日後防疫電梯設備之用，以保障搭乘人員避免接觸染疫的風險。

許瑞軒指出，永大文教公益基金會是由永大創辦人許雲霞與永彰創辦人許作鈿合力創辦，成立至今近30年來回饋社會無數，相信兩位前輩看到今天成果一定感到相當欣慰。

光田醫院部長張仁和則表示，防疫電梯的問世，就醫院來說能大量減少接觸感染的機率，對於防疫來說絕對有正面幫助，在醫院電梯是狹小空間，有相當多的病毒感染機會，智能化的升降系統，有助於防止院內感染發生，大幅提升病人的安全以及緊急救助，感謝永大基金會的捐贈。

(時報資訊)