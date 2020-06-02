行政院長蘇貞昌今宣布，民眾支付1000元現金換3000元「振興三倍券」，弱勢則直接發1千元。振興券分實體和非實體兩種，民眾可透過郵局、超商取得實體券，也可透過信用卡等3方式獲非實體券，從7月1日起開放預購，使用期限為7月15日至12月31日，如何領取、使用限制等五大重點《中時電子報》為您整理如下。

1.如何取得「三倍券」？

因應不同的消費型態，振興券分實體和非實體兩種，一共有4種方法可以領取。

1）實體券：可至郵局以1千元換3千元實體券，也可透過網路預購，3天後到四大超商領取。

2）行動支付：需先上網登錄，累計消費3千元後，政府再退回2千元回饋金。

3）電子票證：以註冊登記的悠遊卡、一卡通消費，刷3千元會退回2千元或電子支付點數。

4.）信用卡：在銀行帳戶上網登錄後，累計消費3千元，政府退回2千元回饋金，目前擬開放使用至年底。

2. 三倍券的使用時間？

從7月1日起開放民眾預購，7月15日可領券，最晚可用到12月31日。

3. 三倍券的使用限制？

一共有11項使用限制，不可用在禮券、繳稅、儲值、罰款、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費以及電商網購。

4. 三倍券的領取資格？

具備中華民國國籍者都可領，，從出生小娃娃到一百歲每人可領取1次，而獲得居留許可的外籍或陸籍配偶也是如此，針對弱勢族群，政府將直接發1千元。

5.紙本三倍券的面額？

目前規劃實體券有9張，分別是5張200元、4張500元，且不找零。

(中時電子報)