教育部去年補助中央、中興、台師大及政大等4校開設「東南亞多元族群文化」、「新南向政策國家多語翻譯人才」、「東南亞、南亞人文社會」及「東南亞、南亞移民社會工作」等試辦課程，並帶入青年博士後研究人才，進一步將南向相關規畫內容落實於高教教學場域。

教育部補助中興大學在5月11日至6月2日辦理「南方周系列活動」，以印度、東南亞國家為主題，透過策展、讀書會及攝影展，呈現「印度不思議」、「多元文化下的東南亞」及「探索我們的亞洲鄰居」等試辦課程成果。

中央大學「東南亞當代社會議題」課程，教材內容取材自東南亞政經及文化等相關議題報導，引導學生增進東南亞相關知識及媒體識讀能力。

台師大將東南亞文化脈絡及差異融入翻譯課程，並以通譯實務為導向，發展線上課程，培育具備文化溝通能力的東南亞翻譯人才。

政治大學以未來投入社會工作的學生為對象，結合社工理論及東南亞社會文化理解，促進學生對東南亞移民／工的了解，增進未來社工實務能力。

中興大學開設的「探索我們的亞洲鄰居」、「印度不思議」及「多元文化下的東南亞」等3門課程，介紹7個與台灣有密切連結的東南亞國家，藉由與這些國家的交換生對談及錄製磨課師影片，讓學生迅速掌握各國經濟、社會、政治及文化等脈絡。

除課程主題展外，中興大學在5月25日及6月2日並舉辦系列講座，安排工人作家林立青分享在工地、漁船工作的東南亞移工故事。這些邊緣、無聲的新移民夥伴在台灣島嶼的生活，在全球夥伴關係的時代裡，也是我們需要關切的議題。

教育部資訊及科技教育司表示，以上試辦課程期望打破傳統教學模式，透過活潑的文化課程設計，加上多元的體驗活動，除能認識東南亞、南亞各國不同的文化及多元價值，也能經由這些文化情境學習國際趨勢及事務，進而促進文化交流。

(中時 )