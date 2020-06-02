陳佩琪嗆議員請市長離婚 柯文哲：我怎麼敢 11:292020/06/02 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左）妻子陳佩琪（右）與議員簡舒培隔空互槓。圖為柯文哲《生死之間︰柯文哲從醫療現場到政治戰場的修練》新書已上架，去年10月6日在台北車站地下街B1、K區藝文西廣場舉辦新書簽名會，陳佩琪現身力挺，還賣萌比愛心。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台北市議員簡舒培，昨在議會質疑市長柯文哲妻子陳佩琪，拉低市政團隊表現成績，引發2人論戰，簡批不適格當市長夫人，沒有質疑醫師工作，陳甚至在臉書反嗆簡「您這次要發文市長室請市長離婚？」柯文哲2日被問及此事驚回「我怎麼敢離婚。」 柯文哲今早主持市政會議後，媒體問柯覺得簡舒培發言適當嗎？柯反問，你認為呢，他接著表示，沒有跟陳佩琪吵架，「夫人非常的沉默」。 媒體追問昨天有睡沙發嗎？有生氣嗎？柯文哲則是捧腹笑著問：「她（指陳佩琪）又寫什麼嗎？」 (中時 ) #市長 #柯文哲 #離婚 #市政 #媒體 也許您會感興趣 政治熱門新聞 振興券三大「為什麼」？政院解釋…網友怒了 - 政治 振興券改名三倍券 網友被刺激了！ - 政治 美總統民調出爐 網驚：拜登穩了！ - 政治 罷韓倒數！幕僚曾推「他」出馬補選 韓國瑜點頭答應了 - 政治 燒腦！「振興三倍券」怎麼換現金？唐鳳來教你 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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