民進黨台北市議員簡舒培，昨在議會質疑市長柯文哲妻子陳佩琪，拉低市政團隊表現成績，引發2人論戰，簡批不適格當市長夫人，沒有質疑醫師工作，陳甚至在臉書反嗆簡「您這次要發文市長室請市長離婚？」柯文哲2日被問及此事驚回「我怎麼敢離婚。」

柯文哲今早主持市政會議後，媒體問柯覺得簡舒培發言適當嗎？柯反問，你認為呢，他接著表示，沒有跟陳佩琪吵架，「夫人非常的沉默」。

媒體追問昨天有睡沙發嗎？有生氣嗎？柯文哲則是捧腹笑著問：「她（指陳佩琪）又寫什麼嗎？」

(中時 )