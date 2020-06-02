台中酒店昨（1日）起有限度地解禁，睽違一個半月後重新開張，有75家申請復業，只不過停業的這段時間，卻有部分的酒店小姐為了生計改行，儘管政府宣布酒店復業，但她們卻無法在一時之間回來上班，對此，酒店業者就非常自信地表示，這個行業的薪水相當高，小姐不得不回來。

據《三立新聞網》報導，一名曾擔任酒店小姐的小青（化名）就提到，在酒店被迫停業後，有不少小姐為了生計都暫時改行，她說：「今天才第一天開業而已，然後大家都趕快叫小姐回去，有的人轉正業，沒辦法馬上離職。」

對於小姐供不應求的情況，酒店公關黃先生便表示，缺小姐的狀況一定會有，如果沒有小姐的話可以再應徵，他說：「沒有其他薪水比酒店高的啦，所以她們也是不得不回來。」

雖然酒店、舞廳等行業已被允許復工，但相關防疫規定仍必須執行，無論是客人或是小姐，都必須要量完體溫再貼上貼紙才能入場，另外，許多較為知名的酒店也有多名警力進行臨檢稽查，確保人員都有配戴口罩、量體溫和消毒，並且保持社交距離。

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(中時電子報)