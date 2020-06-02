日前台北市長柯文哲夫人陳佩琪昨在臉書上指出，先前台灣以電子郵件向WHO示警是「硬ㄠ」，台北市議員簡舒培昨（1）日在市政會議上質疑陳的發言，對此陳珮琪也在臉書連續PO文回嗆。而今(2)日簡舒培也回應了，並批評陳素養不足。

《中天新聞》報導，簡舒培今(2日)表示，陳佩琪在議長臉書上要求議長給她一個交代，這說明陳佩琪民主素養不足，議長是議員選出來的，議員都是市民的代表，議長的工作是負責主持議事，但議長沒懲罰任何議員的權利，她反酸陳佩琪要回去好好修修政治學，補足民主素養。

簡舒培也在臉書上指出，北佩琪南佳芬是台灣最為人所知的市長配偶，並暗酸，這二位很擅長利用自己的長處，幫自己配偶忙，至於影響是正面還是負面，就見仁見智了！她認為，市長配偶言行舉止對國家、社會、市政有示範實踐的效果，當然不同於一介平民，因此縣市長配偶大都謹言慎行。

此外，簡舒培也批評，陳佩琪的「硬ㄠ說」是在幫大陸和WHO秘書長譚德塞護航，唱衰台灣公衛專業，在全球受武漢肺炎疫情之苦的情況下，這樣的發言內容當然要被批評，更何況是市長的配偶！

舒琪大戰！陳佩琪連五貼文怒嗆簡舒培(取自中時電子報臉書)

(中時電子報)