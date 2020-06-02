美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死，引發全美示威抗議活動，甚至變成暴動，美國總統川普要求各州採取強硬措施壓制暴力行為，並在談話中威脅將動用上千軍隊壓制動亂，消息傳出後，道瓊期指下跌超過百點。

川普周一（1日）在記者會時警告，如果各州各城市不採取積極行動阻止暴力抗爭，他將援引《叛亂法》部屬「成千上萬」重裝部隊，儘速解決動盪。川普還說，將動員所有聯邦和地方資源，以維護守法美國人的權利。

CNN 報導，川普在發表談話之際，白宮外驚傳爆炸聲，而白宮外圍和平示威者也遭到警方以催淚瓦斯驅離。

佛洛伊德之死造成美國社會動盪，但這一周來，美股並未受到影響，6月股市交易首日開紅，瓊指數上漲 91點（或 0.36%），收在25475點。

分析師Jeff Buchbinder認為，「股市與經濟脫軌，讓部分投資人擔憂。川普積極重啟經濟活動，給市場帶來樂觀期待，也掩蓋可能爆發第二波疫情的可能，另外，還得留意美陸緊張關係加劇的隱憂。」

截至台北時間周二（2日）11點13分，道瓊期指下跌135點，暫報25,328點。

(中時電子報)