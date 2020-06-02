今（2）日中信兄弟在洲際球場迎戰樂天桃猿，黃衫軍開路先鋒王威晨要挑戰4成打擊率，他目前以3成97暫居「打擊王」，已連續6戰每場至少2支安打，只要保持這個水準，就有機會成為「四割男」。

先發投手方面，中信兄弟推出洋投德保拉，目前戰績1勝5敗、自責分率5.45，前5場先發吞下5連敗，只有1次優質先發，但上一戰5月16日面對統一獅繳出來台代表作，投7局僅被敲出4支安打，飆出12次三振，失1分為自責分，奪下來台首勝。

德保拉對樂天2敗，對戰自責分率9.00，在5月3日首次和猿隊交手，投5局狂失8分吞下敗投。5月10日再次交手表現回穩，投5局失2分，不過累計對戰被打擊率3成95，尤其對右打者竟有4成78，果然左投怕右打。

樂天桃猿先發投手是翁瑋均，本季登板5場有4場先發，戰績3勝1敗，不過自責分率是偏高的6.85，表現不是很穩定。翁瑋均對中信兄弟的對戰自責分率4.05，被打擊率是2成50，和德保拉剛好相反，右投的他對左打者的被打擊率3成33較不理想。尤其岳東華對翁瑋均的對戰打擊率高達6成67，還敲出1發全壘打。

(中時 )