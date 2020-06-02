周焯華過去高唱「只有一個周太」。（圖／翻攝自heidi.honey IG）

身家百億的澳門賭場大亨周焯華（洗米華）2015年爆出周旋在正宮陳慧玲與陳柏霖舊愛混血辣模Mandy Lieu之間，後者傳出在英國為周焯華生了3個小孩，去年港媒報導Mandy Lieu收了11億分手費，無緣豪門媳婦，但當事人沒回應，最近陳慧玲過生日，難得曬出與周焯華同框照，證實復合洗米華。

太陽城集團創辦人周焯華和Mandy Lieu情纏5年，一度讓「洗米嫂」陳慧玲心死喊離婚，但周焯華不肯，對陳慧玲窮追猛打求復合，還曾在活動上喊出「只有一個周太」，而周家人也一致心向陳慧玲，加上她的高EQ交際手腕，且多角維持個人事業，使她坐穩「最強正宮」寶座。

去年港媒報導，周焯華給了Mandy Lieu11億台幣分手費，身為大老婆的陳慧玲獲得大勝，但陳慧玲當下沒正面回應，最近她在IG分享周焯華環抱自己的甜蜜照片，宣告兩人重修舊好，網友也一面倒大讚：「周太永遠得一個，祝你們永遠幸福」、「祝幸福快樂」、「終於見到你們一起」、「強大的內心，女性的榜樣」。

(中時電子報)