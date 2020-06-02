一張桌布讓安卓(Android)手機死當，全都是三星(Samsung)惹的禍？其實大家都冤枉它了。日前知名爆料達人 i冰宇宙 在個人 Twitter 分享，請三星(Samsung)用戶不要嘗試換用特定照片來當桌布，免得手機當機。殊不知，好奇心殺死貓，有不少網友仍舊不信邪的嘗試，導致手機受害，一失手就成千古恨。如今，此事件已有最新發展，就是背後元凶已被找到，真的不是三星手機的錯！

先前 i冰宇宙 分享了以下一則推文，請三星手機用戶不要將此圖片當作桌面，以免手機當機。結果，真的有不少三星手機用戶親自嘗試，悲慘受害。除此之外，也有部分 Google Pixel 手機嘗試更換這張桌布後，也出現類似當機情況。而根據後續回報的情況，華為 Mate 20 Pro、還有一加(OnePlus)手機，都不會受到影響(一加手機套用桌布是用於 OnePlus Launcher 之中，並未套用到系統層級，因此不受影響)。而究竟是何原因，引發此次災情呢？

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

《9to5google》網站報導，身為 Android 開發者的 Dylan Roussel 發現，上述問題在它已經升級到 Android 11 的 Pixel 4 XL 當中沒有發生，但是運行 Android 10 的 Pixel 3 XL 卻會受到影響。再仔細深究，開發者發現這張桌布造成 Android 手機當機的緣故，乃是因為這一張桌布支援 Adobe RGB 色域，但是 Android 10 僅支援 sRGB 色域。由於 Adobe RGB 色域比 sRGB 更廣，因此在無法支援 Adobe RGB 色域的手機或是系統中(Android 10)，換用這張桌布就會造成當機情況(同理可證，換用其他支援 Adobe RGB 色域的圖片，也同樣會出事)。

Adobe RGB 色域與 sRGB 色域的差別。(摘自Sony官網)

... if the current display supports it. If it isn't supported, it will replace the Color Space of the image to SRGB, and it will log its current Color Space.



This is why it doesn't crash on the Pixel 4 XL. However, on the Pixel 3 XL with Android 10... — Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020

換句話說，換用上述特定桌布會造成手機當機的原因，是因為 Android 10 不支援 Adobe RGB 色域的緣故，跟單一手機品牌沒有相關。此外，在 iPhone 中，換用這一張桌布，也不會出現當機情況。在此提醒，了解到此事件的 Android 用戶，請千萬不要輕易嘗試，以免手機當機而無法自行修復。

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb — Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020

最後，事件的最新發展是 i冰宇宙 推文指出，三星已認知到這張奇妙桌布所引發的問題，他們將會著手解決，使用者可以等待後續系統更新，以免再次碰到這一類令人傻眼的情況。

(科技)