行政院長蘇貞昌宣布7月15日起實施「振興三倍券」。(圖/截自行政院直播)

行政院為刺激消費、提振經濟的「振興三倍券」樣張今天正式曝光，面額有分綠色的200元及粉紅色的500元，行政院長蘇貞昌在記者會上解釋，之所以叫三倍券，因為是把1000元變成3000元，並打出「比口罩還好領」的標語，請民眾年底前一定要用掉！

根據今天曝光的振興三倍券樣張，上面印有中華民國字樣及台灣地圖，蘇貞昌在手上展示了綠色的200元及粉紅色的500元，還打上了使用期限到109年12月31日。蘇貞昌指出，適用期間從7月15日至12月底，「不用，年底就失效」，並說振興三倍券的3原則就是「好領、好用、好刺激」。

蘇貞昌強調，振興券沒有排富及年齡限制，因此比口罩還好領，包括具有中華民國國籍民眾、取得居留許可的外僑居留者、外籍配偶、中港澳配偶，都可購買振興券；至於中低收入戶，政府會直接發放3000元券。

紙本三倍券7月15日起可在1300多家郵局持健保卡購買，或是從7月1日起預購，7月15日起到四大超商門市領取。數位三倍券則分成信用卡、電子票證與電子支付（行動支付）三種方式，從7月1日起綁定，7月15日起可累積消費，滿3000元即獲得2000元回饋，信用卡隔月帳單會直接扣2000元，電子票證可到超商持卡回存2000元；行動支付則直接轉2000元到APP帳戶。

(中時電子報)