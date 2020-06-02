蔡英文總統（右二）2日率國安會祕書長顧立雄（左二）、行政院副院長陳其邁（右一）等人南下高雄，主持海巡署4000噸級巡防艦「嘉義艦」命名暨下水典禮。（黃世麒攝）

蔡英文總統（前排左四）2日南下高雄，主持海巡署4000噸級巡防艦「嘉義艦」命名暨下水典禮，率行政院副院長陳其邁（前排右四）、海洋委員會主委李仲威（前排右三）、國安會祕書長顧立雄（前排左三）、國防部長嚴德發（前排左二）等人和台船人員合影。（黃世麒攝）

蔡英文總統（前排左五）2日南下高雄，主持海巡署4000噸級巡防艦「嘉義艦」命名暨下水典禮，率行政院副院長陳其邁（前排右五）、海洋委員會主委李仲威（前排右四）、國安會祕書長顧立雄（前排左四）、國防部長嚴德發（前排左三）、嘉義市長黃敏惠（前排左一）等人和台船人員合影。（黃世麒攝）

海巡署巡防艦「嘉義艦」（舷號：CG5001）2日在台船高雄廠下水，是海巡首艘4000噸級巡防艦，也是目前最大的海巡旗艦。(黃世麒攝)

海巡官兵弟兄開心地與嘉義艦銜牌合影留念，慶祝新艦完工。（黃世麒攝）

蔡英文總統今天主持海巡署「嘉義艦」命名暨下水典禮。她說，這艘4000噸級巡防艦創下現役及建造中海巡艦最大型船隻，及平戰轉換功能艦艇等兩大里程碑，為海上醫療救護能量寫下嶄新一頁。不僅讓世界看到我們守護國土的決心，更讓台灣造船業走出全球產業低潮。

蔡英文今天在國安會祕書長顧立雄、行政院副院長陳其邁、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等人陪同下，前往高雄，主持4000噸級巡防艦首艦揭牌及下水擲瓶儀式。

蔡英文在致詞時表示，我們有優秀的海巡人員，當然也要有精良的裝備，才能相輔相成，讓保家衛國的力量更加堅實。

從她上任以來，就開始積極推動「國艦國造」，全力支持「籌建海巡艦艇發展計畫」，打造更新、更快速的海巡艦艇，讓海巡弟兄姊妹執勤時，能夠更加安全。「雖然在過程當中面臨許多挑戰及困難，但是我們也都逐一克服。」

她說，臺灣不僅讓世界看到我們守護國土的決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮，培養我們自己的人才，為臺灣的造船產業帶來新的曙光。這4年來，在國內造船業的努力之下，我們的計畫期程都已順利執行。

這次由台船公司所承造的4000噸級海巡艦。命名為「嘉義艦」，蔡英文希望這艘船能夠和海巡人員，一起守護好臺灣的海岸線。

她強調，今天下水的「嘉義艦」，也開創了兩個新的里程碑。第一，這艘4000噸級的巡防艦，不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可說是為海巡帶來更堅強的力量。

第二，「嘉義艦」除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為臺灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。

她相信，未來有「嘉義艦」的投入，一定能讓海巡人員如虎添翼，在執行查緝走私、巡弋海疆，或者是協助救援的任務上，更能順利安全。

她也再次向辛苦的海巡同仁表達謝意，「感謝大家不分晝夜堅守崗位，讓國人可以安心生活」。並期勉海委會和海巡署要持續努力，緊密地和民間合作，讓所有建案都能如期、如質完成，為守護國家再添力量。

(中時 )