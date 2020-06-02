電梯大廠永大機電瞄準後疫情時代的非接觸商機，今（2）日發表整合開發全台第1座多功能+0防防疫電梯，具有聲控樓層、非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車及電梯內多重殺菌消毒功能等，已有建商和築採購防疫電梯，勤美璞真、璞園等建商準備採購，也與榮總及長庚醫院接觸，拓展台灣、大陸及越南等東南亞等市場防疫電梯商機。

永大同步在台灣及大陸兩岸推出防疫電梯，針對不同場景提供不同解決方案，售價會依照規劃套餐制定，會比一般電梯高5％～10％。在台灣及大陸同步推出防疫電梯，永大總經理蔡尚育表示，防疫電梯可替永大兩岸新梯接單年成長5％～10％，台灣新梯銷售目標4,000台以上，大陸接單目標25,000台，今年兩岸接單、合併營收及利潤兩位數成長目標不變。

永大機電第一季大陸電梯事業營收雖比去年同期減少，虧損下降，永大第一季合併營收比去年同期減少而為28.53億元，營業利益不減反增，從去年同期2.05億元提高至2.34億元，本期淨利1.53億元，淨利歸屬母公司1.46億元，EPS從去年同期0.33元提高至0.36元。4月大陸電梯出貨台數增加，合併營收也回升至11.92億元，較去年同期成長15.16％；前4月合併營收40.44億元，比去年同期跌幅縮減至3.55％。

永大在防疫時期，超前部署，整合研發全台首座複合式全方位多功能+0防疫電梯。永大表示，永大複合式全方位多功能+0防疫功能電梯分為無接觸與梯內多重殺菌消毒技術兩大類，無接觸電梯包括非接觸式按鈕感應叫車、手勢叫車、聲控叫車、紅外線光幕等，乘客搭乘電梯上或下，以及進入電梯內抵達的樓層與電梯門快要關閉，可藉由紅線外感應能緊急開啟，完全不用手去碰觸按鈕，避免因接觸而遭細菌感染的風險。電梯內，還採購日本夏普電漿專業等級的離子空氣清淨機，能有效去除病毒、細菌及甲醛及PM2.5，同大量釋出正負離子、根除細菌及淨化還原等功能。電梯內還安裝紫外線殺菌燈，設置感應保護裝置，電梯休眠時，自動開啟殺菌，當感應有人或物體移動，或有光源時，就會立即停止運作，避免造成紫外線傷害。

蔡尚育表示，永大在疫情發生初期，立即全面啟動保養時，對於所屬電梯進行消毒的服務，同時也在思考如何開發為全方位的防疫產品，提供乘客潔淨安全的使用環境。永大經過數月的研發，永大整合多項新科技與創新智能畫方案，針對醫院、住宅及商辦等廠商，提供各種全方位防疫解決方案。

蔡尚育表示，大陸服務業因疫情而受創，但基礎建設反加大力度，永大大陸4月出貨1,200台以上，第二季接單及出貨都回升，第三季可以V型反彈，大陸費用得以控制及毛利率提升，今年大陸營運目標是損益兩平，不受疫情影響。台灣新梯銷售穩定，預估年成長5％～8％。永大今年合併接單、利潤目標都不變。

蔡尚育指稱，永大開發防疫電梯，就有建商及醫院感興趣，目前和築已經採購防疫電梯，勤美璞真、璞園等建商準備採購，也與榮總及長庚醫院接觸，大陸也開始銷售防疫電梯，如果能打入在東南亞防疫成效良好的越南電梯市場，永大品牌形象也可以在大陸大幅提升。

永大創辦人許雲霞與永彰機電創辦人許作鈿兩父子成立永大文教公益基金會，目前由許家第三代許作鈿兒子許瑞軒擔任永大文教公益基金會董事長，今日代表捐贈80萬元給台中光田醫院及交通大學資工所，作為日後購買防疫電梯設備之用。

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