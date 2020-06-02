隨著疫情穩定，加上暑假旅遊旺季即將到來，後疫情時代不能出國、就到有台版「越後妻有」美譽的「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，看十位來自國內外的藝術家，創作屬於他們與台東縱谷之間的情感連結，今（2）日盛大舉辦開幕活動，歡迎旅客來一趟仲夏小旅行。

由農委會水土保持局台東分局主辦的「萬物糧倉大地慶典」計畫中，最受矚目的縱谷大地藝術季，去年首度開展即獲得熱烈好評，成為遊客拍照打卡的熱門景點！今年克服疫情問題，將台東的自然與風土人情透過更多不同的藝術家之眼，同時結合印度詩聖泰戈爾最動人的「漂鳥集」，化作一件件雋永的藝術作品，也將成為全新拍照打卡必遊景點。

水土保持局台東分局長柯燦堂表示，今年的漂鳥197「2020年縱谷大地藝術季」與去年有很大的不同，為了讓民眾對於藝術家創作的過程更加了解，今年在開展前完成布展5件作品，分別分布在池上農會舊穀倉及大坡池周邊；另外5件作品自7月到10月之間逐步設置完成，民眾除可欣賞去年的11件作品及已經完成的5件作品外，也可以實際看到藝術家的創作過程，感受作品的生命力

柯燦堂進一步表示，縱谷大地藝術季讓池上除了伯朗大道之外，又多了一個旅人們追尋的拍照路線-漂鳥197，透過分布在197延線的藝術作品，我們成功的將旅客導入沿線村莊，一路從池上延伸到關山，一點一滴構築縱谷的風土人文，動人故事，讓在縱谷的時刻特別的感動，也特別的有滋味。

今年因為疫情而觸發的人與人之間的距離與對生命的啟示，也讓藝術家們在創作時有更多不同的感受。今年的作品我們不只看見美，更看見台東獨特的生命力與縱谷這片土地給人的療癒能力。

隨著疫情穩定，想要出遊，就安排來台東展開一趟大自然的藝文朝聖之旅，騎著單車徜徉在197公路上，讓泰戈爾與在地柔情的人文情感，為仲夏小旅行寫下迷人的詩。

(工商 )